الإمارات.. التحقيق مع «وسيم يوسف» بعد شكوى مواطن سعودي

تواصل – سامي الثبيتي:

باشرت النيابة العامة في أبو ظبي بدولة الإمارات، التحقيق في شكوى مواطن سعودي ضد الإماراتي وسيم يوسف، بعد نشر الأخير لرقم جوال المواطن عبر صفحته على “تويتر”؛ مما ترتب عليه وصول تهديدات للمواطن عبر هاتفه.

وقال مصدر، لـ«تواصل»: إن المواطن محمد سعود رفع دعوى قضائية لدى النيابة العامة في الإمارات قبل أشهر يطالب فيها بتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحق “وسيم يوسف”.

وفتحت النيابة العامة في أبوظبي ملف القضية واستمعت لأقوال “سعود” ومدى الضرر الذي لحق به؛ بسبب نشر “وسيم يوسف” رقم هاتفه بعد تواصل جرى بينهما لشأن إعلامي آنذاك.

ويأتي استدعاء النيابة العامة لـ”وسيم يوسف” بعد مماطلته في الحضور لأكثر من شهر، قبل أن يحضر الأسبوع الماضي ليتم التحقيق معه، فيما لاتزال القضية معلَّقة بانتظار قرار النيابة.

وكان الإماراتي “وسيم” يوسف قد تراجع قبل أشهر عن الحضور للمملكة؛ بحجة أنَّ تهديدات بالقتل وصلت إليه من مواطنين سعوديين، بحسب تصريحات أدلى بها لصحيفة “عكاظ”، الأمر الَّذي نفاه “وسيم”.

وكانت “عكاظ” قد نشرت تسجيلاً صوتيّاً يثبت ادعاء “وسيم” بتلقيه تهديداً بالقتل من مواطنين سعوديين عبر “تويتر”؛ مما جعله ينشر رقم الصحفي على صفحته.