 دراسة: الإفراط في تناول العسل وعصير الفواكه يضر بالكبد | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: الإفراط في تناول العسل وعصير الفواكه يضر بالكبد

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دراسة: الإفراط في تناول العسل وعصير الفواكه يضر بالكبد

تواصل – وكالات:

حذَّرت دراسة طبية أمريكية حديثة من أن الإفراط في استهلاك كميات كبيرة من شراب العسل، وعصير الفاكهة؛ يؤدي إلى زيادة فرص تلف الكبد بمعدلات أكبر.

وأوضحت نتائج الدراسة أنه إضافة إلى زيادة الوزن التي يصاب به مستهلكو السكريات، أظهرت مجموعة الفركتوز زيادة علامات تدهور الأوعية الدموية، وتلف الكبد بين الأشخاص الذين يفرطون في السكريات.

وبحسب الباحثين، فإن هذا النوع من السكر قد يلعب دوراً في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكر، وغيرها من الأمراض المزمنة.

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٢ تعليقات

  1. العسل ماضر ناس اعرفهم قديما كانوا يتكلمون عن العسل وكانوا في مكه يصفون العسل ويبيعونه وعاشوا 120 سنه لحقت عليهم وانا صغير وكانت بشرتهم لايعتريها عوامل تعرية الشيخوخه الله يغفر لهم ويرحمهم انا دراسه فهذا منافي لما ذكره الرسول صلى اللهعليه وسلم اسقه عسل وقال كذب بطن اخيك وصدق العسل لاينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يعني نصدقكم ونترك حديث افضل الخلق لاحول ولا قوة الا بالله

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  2. العسل ماضر ناس اعرفهم قديما كانوا يتكلمون عن العسل وكانوا في مكه يصفون العسل ويبيعونه وعاشوا 120 سنه لحقت عليهم وانا صغير وكانت بشرتهم لايعتريها عوامل تعرية الشيخوخه الله يغفر لهم ويرحمهم اما دراسه فهذا منافي لما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم اسقه عسل وقال كذب بطن اخيك وصدق العسل لاينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يعني نصدقكم ونترك حديث افضل الخلق لاحول ولا قوة الا بالله

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