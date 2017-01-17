دراسة: الإفراط في تناول العسل وعصير الفواكه يضر بالكبد

تواصل – وكالات:

حذَّرت دراسة طبية أمريكية حديثة من أن الإفراط في استهلاك كميات كبيرة من شراب العسل، وعصير الفاكهة؛ يؤدي إلى زيادة فرص تلف الكبد بمعدلات أكبر.

وأوضحت نتائج الدراسة أنه إضافة إلى زيادة الوزن التي يصاب به مستهلكو السكريات، أظهرت مجموعة الفركتوز زيادة علامات تدهور الأوعية الدموية، وتلف الكبد بين الأشخاص الذين يفرطون في السكريات.

وبحسب الباحثين، فإن هذا النوع من السكر قد يلعب دوراً في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكر، وغيرها من الأمراض المزمنة.