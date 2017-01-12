أخطاء شائعة عن فوائد خل التفاح

تواصل – وكالات:

كشف تقرير لموقع ‘‘Medical Daily‘‘ أن استعمال خل التفاح في بعض العلاجات، وفائدته الطبية الكبيرة، ثبت عدم صحة كثير منها، وهناك حقائق علمية يجب التعرف عليها، فيما يخص بعض استخداماته كالتالي.

1- تخسيس الوزن:

انتشرت العديد من الشائعات التي تقول ‘‘إن خل التفاح قادر على تسريع عملية التمثيل الغذائي، ويساعد بشكل كبير في خسارة الوزن‘‘ لكن وفقاً لما جاء في تقارير شركة ‘‘إيفري دايهيلث‘‘، فإنه لا توجد أية أدلة علمية تؤيد هذا الاعتقاد.

وفي هذا الصدد، أكد الطبيب الحاصل على ماجستير في الصحة العامة، سكوت كاهان لشركة ‘‘سالف‘‘، ‘‘إن العديد من الشائعات تنتشر دون الاستناد إلى أية أدلة علمية أو بيانات دقيقة، كما هو الحال مع معظم الشائعات التي تعلقت بالمكملات الغذائية، وفي الحقيقة، لا يوجد أي إثبات علمي يدل على أن الخل قادر على تخفيض الوزن‘‘.

2- داء السكري:

أثبتت دراسة أجريت سنة 2007 أن خل التفاح، قادر على تعديل مستوى السكر في الدم، وهو ما يمكن أن يكون في صالح مرضى السكر، خاصة الذين يعانون من الصنف ‘‘ب‘‘.

وفي الواقع، وجد الباحثون أن أخذ ملعقتين من الخل قبل النوم مع وجبة خفيفة قد يساعد على خفض مستوى السكر في الدم في صباح اليوم التالي، في المقابل، ما زالت صحة هذه الأبحاث مشكوكاً فيها، نظراً لأنها لم تُجر إلا على 11 شخصاً فقط.