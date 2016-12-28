دراسة: الرجال المصابون بالصلع أكثر ذكاءً ونضجاً

تواصل – وكالات:

قالت دراسة حديثة، إنه على الرغم من أن الكثير من الرجال يقلقون من فقدان شعرهم، إلا أن الصلع ربما يكون مرتبطاً بالعديد من المميزات المفيدة، أبرزها أن الرجل الأصلع يكون أكثر ذكاءً وصدقاً ونضجاً.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي نقلت الدراسة، فإن الرجال المصابين بالصلع يُعتقد أنهم أكثر نضجاً اجتماعياً، وأكثر ذكاءً وتعليماً وصدقاً، مقارنة برصفائهم من الرجال الذين تمتلئ رؤوسهم بالشعر.

وأوضح الدكتور “فرانك موسكاريلا، الذي ترأس الدراسة بجامعة “باري” في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن الدراسة شملت تحديد مستويات الجاذبية، والعنف، والرضا والنضج الاجتماعي، ومجموعة من العناصر بما فيها الصدق، والذكاء، والوضع الاجتماعي.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الرجال الذين يكسو الشعر رؤوسهم سجلوا معدلات منخفضة من النضج الاجتماعي، وأن الرجال الذين يتساقط شعرهم سجلوا معدلات أعلى، بينما كان المصابون بالصلع أصحاب النسب الأعلى على الإطلاق في النضج الاجتماعي.

يشار إلى أنه في الفئة العمرية ما بين 35 و45 عاماً يفقد الرجال شعرهم بشكل لافت للنظر، ويرتفع هذا المعدل إلى 65% من الرجال في عمر الستين، وعادة ما يكون الأمر وراثياً ويمكن رصده بين مختلف الفئات.