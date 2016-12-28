«الزنجبيل» علاج سريع لوقف التقيؤ المتكرر

تواصل – وكالات:

ذكر موقع “هيلثي تيبس”، أن التقيؤ ليس مرضاً، بينما هو عرض ينذرك بالإصابة بمرض ما، ولكنه أمر قاسٍ يصعب تحمله، خاصة إذا كان بشكل متكرر.

وأوضح الموقع أن التقيؤ عدة مرات متكررة يتطلب استشارة الطبيب، ولكن عليك بشكل سريع التصرف ومحاولة وقف هذه الحالة، ولو بعلاج مؤقت، إلى أن يتم التعرف على الحالة وعلى السبب وعلاجه.

وكشف الموقع عن أن العلاج يرجع إلى الثقافة الآسيوية، حيث اعتمدت قديماً على الزنجبيل كوسيلة للتخلص من مشكلات الهضم والمعدة بشكل عام.

كما كشف الموقع أن الزنجبيل الطازج مضاد طبيعي للتقيؤ، وأن مفعوله سريع، وينصح بتناول قطعة صغيرة ومضغها جيداً، وللتخلص من المذاق اللاذع للزنجبيل يمكن تناول ملعقة من العسل الأبيض.