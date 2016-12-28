تعرّف على طُرق الوقاية من تورم أصابع القدمين خلال الشتاء

تواصل ـ وكالات:

قال استشاري الأمراض الجلدية الدكتور محمد لطفي الساعي، إن ضعف الدورة الدموية يؤدي إلى تورم الأطراف عموما خاصة صوابع القدم في فصل الشتاء.

وأضاف الساعي في تصريح لموقع “اليوم السابع”، أن تورم الأصابع يحدث عندما تكون الدورة الدموية الدقيقة في جلد الإنسان غير قادرة على مجاراة البرودة الشديدة في فصل الشتاء، ولا تدفق بصورتها الطبيعية إلى الأصابع، وبالتالي تسبب تورم بها.

وأشار إلى أنه للوقاية من تورم الأصابع لابد من التدفئة الجيدة للأطراف بالملابس الصوفية والجوارب والقفازات، مع الاغتسال بالماء الدافئ المائل إلى السخونة، والتعرض للشمس من وقت لآخر على مدار اليوم، بالإضافة لتناول الأطعمة والمشروبات التي تعمل على انتظام عمل الدورة الدموية في الجسم، مثل شرب القرفة والزنجبيل وتناول الأطعمة التي تحتوي على الشطة والفلفل الحار.