10 فوائد للبازلاء الخضراء

تواصل ـ وكالات:

أكد خبراء التغذية أن للبازلاء الخضراء عشر فوائد إضافية، فضلاً عن كونها إحدى أكثر الخضراوات قيمة غذائية.

وتحتوي البازلاء على العديد من الفوائد الغذائية؛ نظراً لأنها غنية بالمركبات الغذائية المهمة والمفيدة لصحة الإنسان ومضادات الأكسدة، والكربوهيدرات المركبة، والفيتامينات المفيدة مثل “C” و”E”، وكذلك المعادن والبروتين والألياف، وتتميز بخواصها المضادة للالتهابات.

ونقل موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، عن الخبراء أن الفوائد العشر للبازلاء الخضراء تشمل :

1 – تعزز من مناعة الجسم

لأن البازلاء غنية بالـ”فلافينويد” والـ”ألفا – كاروتين” والـ”بيتا – كاروتين”، وكلها معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة؛ مما يعزز من مناعة الجسم.

2 – تقي من سرطان المعدة

تحتوي البازلاء الخضراء على مكمل غذائي يعرف باسم “كوميسترول”، وهو من أهم العناصر التي تقي المعدة من الإصابة بالسرطان.

3 – تمنع “الإمساك”

غنية بالألياف؛ مما يعزز في عملية الهضم، وتقي من المعاناة من “الإمساك”.

4 – تخفف من حدة التهاب المفاصل

من يعانون من التهاب المفاصل، يجب أن يتناولوا البازلاء الخضراء بكثرة؛ وذلك نظراً لخواصها المضادة للالتهابات؛ لذا فهي تخفف من شدة الآلام المتصلة بالتهاب المفاصل.

5 – تساعد في الحماية من الزهايمر

غنية بفيتامينات “C” و”E” ودهون “أوميغا – 3” والزنك، كما أنها غنية بالعناصر المضادة للالتهابات، وكلها عناصر صحية تساعد في الحماية من مرض الزهايمر.

6 – تقوية العظام

غنية بفيتامينات “K” و”B”، وكذلك الكالسيوم، وكلها عناصر تعزز من صحة العظام وتقويها؛ مما يعد وقاية ضد الكسور والهشاشة.

7 – تقي من أمراض القلب

البازلاء الخضراء غنية بمضادات الأكسدة، كما أنها ذات خواص مضادة للالتهابات؛ مما يخفض من مستوى الكوليسترول، ويعزز من صحة الأوعية الدموية؛ وبالتالي ينعكس بالإيجاب على صحة القلب.

8 – تحمي من زيادة الوزن

تحتوي على القليل جداً من الدهون، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، وفي الوقت ذاته هي غنية بالبروتين والألياف، وكلها عوامل تحمي من زيادة الوزن.

9 – تمد الجسم بالطاقة

نظراً لكونها تحتوي على مضادات الأكسدة، وكذلك الـ”فلافينويد” والـبيتا – كاروتين” فإنها تمد الجسم باحتياجاته من الطاقة.

10 – تقي من الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية

البازلاء الخضراء غنية بفيتامينات “C” و”E”، ومضادات الأكسدة، إضافة إلى خواصها المضادة للالتهابات، وكلها عناصر تساعد في الوقاية من الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية.