أطباء: تناول حبات العنب مُؤْذٍ للأطفال دون الخامسة

تواصل – وكالات:

حذَّر أطباء أطفال في مستشفى “أبردين رويال” الأسكتلندية، من إعطاء الأطفال دون سن الخامسة حبات العنب الكبيرة دفعة واحدة؛ نظراً لأنه قد يسبب لهم الاختناق المؤدي إلى الموت في كثير من الأحيان أثناء عملية البلع.

وأوضح الأطباء، أن حبات العنب الكبيرة غالباً ما تكون أكبر حجماً من القصبة الهوائية للجهاز التنفسي للأطفال؛ ما يعرضهم للاختناق بسبب انسداد المجاري الهوائية، لعدم قدرة الصغار على مضغها، أو بلعها، أو حتى إخراجها من الحلق.

وذكر الأطباء بحسب صحيفة “ديلي ميل البريطانية”، أن فاكهة العنب تعتبر ثالث أكثر الأطعمة شيوعاً التي تسبب اختناق الأطفال دون عمر الخامسة، بعد “الهوت دوغ”، والحلويات.

وأشار العلماء إلى أن حلق الأطفال صغير بما لا يكفي ابتلاع حبة عنب كبيرة، أو حتى صغيرة، حيث تستقر في الحلق ما يعيق عملية التنفس.