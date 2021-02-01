«البنك المركزي»: ارتفاع تحويلات الوافدين لتصل إلى 13.4 مليار ريال في ديسمبر الماضي

تواصل- فريق التحرير:

كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي ارتفاع التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة، بنسبة 16.1% خلال شهر ديسمبر 2020، لتصل إلى 13.42 مليار ريال (3.58 مليار دولار).

وأوضحت البيانات أنه على أساس شهري، ارتفعت تحويلات الوافدين في ديسمبر الماضي بنسبة 4.34% مقارنة بنحو 12.86 مليار ريال (3.43 مليار دولار) في نوفمبر 2020- وفقاً لــ”عكاظ”-.

وسجلت تحويلات الوافدين خلال ديسمبر أعلى مستوى في نحو 5 أشهر، منذ شهر يوليو 2020، البالغة فيه 15.213 مليار ريال (4.06 مليار دولار).

وخلال الربع الرابع من العام الماضي، بلغت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة نحو 39.45 مليار ريال (10.52 مليار دولار)، مقارنة بنحو 32.51 مليار ريال (8.67 مليار دولار) في الربع المماثل من 2019، بارتفاع نسبته 21.35%.

فيما انخفضت التحويلات خلال الربع الرابع من 2020 بنسبة 3.3% عند المقارنة مع قيمتها البالغة 40.8 مليار ريال (10.88 مليار دولار) في الربع الثالث من 2020.