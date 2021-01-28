«البيئة» تعلن أسماء المقبولين على وظائفها لاستكمال التعاقد

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ( 97 ) متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 17 / 3/ 1442هـ، وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد خلال (15) يوماً، اعتباراً من تاريخ 18 / 6 / 1442هـ.

وأوضحت أنها ستستقبل المقبولين على وظائفها بديوان الوزارة، وتحديداً في مبنى وكالة الخدمات المشتركة، الإدارة العامة للموارد البشرية بالدور الثالث، حي الملك عبد الله، مخرج رقم 12.

وكشفت الوزارة عن أسماء المقبولين البالغ عددهم 97 متقدمًا ومتقدمة على موقعها الإلكتروني، حيث يمكن الاستعلام عبر الرابط التالي:هنا.