الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«البيئة» تعلن أسماء المقبولين على وظائفها لاستكمال التعاقد

«البيئة» تعلن أسماء المقبولين على وظائفها لاستكمال التعاقد
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ( 97 ) متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 17 / 3/ 1442هـ، وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد خلال (15) يوماً، اعتباراً من تاريخ 18 / 6 / 1442هـ.

وأوضحت أنها ستستقبل المقبولين على وظائفها بديوان الوزارة، وتحديداً في مبنى وكالة الخدمات المشتركة، الإدارة العامة للموارد البشرية بالدور الثالث، حي الملك عبد الله، مخرج رقم 12.

وكشفت الوزارة عن أسماء المقبولين البالغ عددهم 97 متقدمًا ومتقدمة على موقعها الإلكتروني، حيث يمكن الاستعلام عبر الرابط التالي:هنا.

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من «البيئة» لمالكي محطات تعبئة المياه

تنبيه مهم من «البيئة» لمالكي محطات تعبئة المياه

«البيئة» تدعو 297 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات

«البيئة» تدعو 297 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات

«خبير بيئي» يحذر من زراعة هذه الأشجار في المنازل (فيديو)

«خبير بيئي» يحذر من زراعة هذه الأشجار في المنازل (فيديو)

هل يجوز أكل «الكيك» المكتوب عليه اسم مُعبد مثل «عبدالله»؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو)

هل يجوز أكل «الكيك» المكتوب عليه اسم مُعبد مثل «عبدالله»؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>