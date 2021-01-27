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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الحمادي»: 12 ميزة في تطبيق خرائط قوقل (فيديو)

«الحمادي»: 12 ميزة في تطبيق خرائط قوقل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخيير التقني عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أوضح من خلاله أهم 12 ميزة في تطبيق خرائط جوجل.

وقال الحمادي، معلقا على المقطع: “إذا كنت تستخدم تطبيق خرائط Google!، ففي هذا المقطع شرحت بشكل مختصر 12 ميزة تعتبر من أهم المزايا في خرائط جوجل، استخدامك لها سيسهل لك حياتك بشكل كبير جداً، وتشمل هذه المزايا ما يلي:

• تحديد موقف السيارات

• ميزة إمكانية تحمل مسار كامل

• ميزة التذكير بالانطلاق

• ميزة إضافة نقاط

• ميزة التصويت

• مشاركة موقعك الحالي مع من تريد

• مشاركة مسار بشكل كامل

• تغير شكل العرض في التطبيق

• قياس المسافة بين مدينتين وأنت في مدينة أخرى

• تحديد القبلة بشكل مناسب جدا دون أي تطبيقات

• البحث عن أي خدمة بشكل مباشر

• التبديل بين نقاط الانطلاق

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