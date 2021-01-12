هل لقاح كورونا مناسب لمرضى الجهاز الهضمي؟.. «استشاري» يجيب

أوضح د. معتز هاشم ‏استشاري جهاز هضمي وأمراض وزراعه الكبد، أن لقاح كورونا لا يسبب أي أضرار لمرضى الجهاز الهضمي أو القولون التقرحي.

وأضاف هاشم، أن المرضى الذي يأخذوا أدوية الكورتيزون قد يكون مفعول لقاح كورونا معهم أبطأ قليلا ولكن لا يسبب أي أضرار.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.