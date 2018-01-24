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دراسة حديثة تُحذِّر الرياضيين من تناول القهوة

دراسة حديثة تُحذِّر الرياضيين من تناول القهوة
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تواصل- فريق التحرير:

يلجأ الرياضيون إلى مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة ومضغ علكة الكافيين لتحسين مستوى الأداء.

وترجع شعبية الكافيين إلى أنه يحفّز الجهاز العصبي المركزي، ويزيد القدرة على التحمل، لكن وفقاً لنتائج دراسة حديثة من جامعة دبلن الأيرلندية إذا أراد الرياضي الاستفادة من الكافيين لابد أن يتوقف عن تناوله باستمرار.

بصيغة أخرى، تحث نتائج الدراسة التي نشرت في “إنترناشيونال جورنال أوف سبورت نيوترشن” الرياضيين على التوقف عن عادة شرب القهوة في الصباح، والحد من تناول أية مشروبات تحتوي على الكافيين في الأوقات الحرة التي لا يمارسون فيها تدريباتهم أو نشاطهم الرياضي.

ويرجع سبب ذلك إلى أن تناول مشروبات الكافيين بشكل يومي يضعف حساسية الجسم له، ويقلل من تأثيره المحفز للأداء.

وقد وجد فريق البحث أن الرياضيين الذين يتناولون كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يومياً قد انخفض أداؤهم البدني حتى بعد مضغهم لعلكة الكافيين التي تحتوي على جرعة محفزة للنشاط.

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