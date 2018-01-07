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للمرة الثالثة.. إتاحة الفرصة لخريجي الدبلومات الصحية لإجراء اختبار اللغة الإنجليزية

للمرة الثالثة.. إتاحة الفرصة لخريجي الدبلومات الصحية لإجراء اختبار اللغة الإنجليزية
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تواصل – واس:

أعلنت كل من وزارة الصحة ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وكليات التميز عن إتاحة الفرصة أمام خريجي الدبلومات الصحية لإجراء اختبار اللغة الانجليزية APTS للمرة الثالثة وذلك لإعطاء فرصة أخرى وأخيرة للمتدربين الذين لم يجتازوا الاختبار للمرتين السابقتين.

ومن المقرر، أن يتم تنفيذ الاختبار في فروع كليات التميز يومي الخميس والسبت القادمين وسيتم الإعلان عن المقرات المخصصة لهذا الاختبار بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة.

وأكدت الجهات الأربع على أهمية اللغة الانجليزية للممارسين الصحيين وأن اجتياز الاختبار شرط أساسي لدخول مرحلة التدريب العملي التي بدأت فعليا حيث جاري الان استيعاب أكثر من خمسة آلاف وسبعمائة متدرب ومتدربة ممن اجتازوا المرحلة الاولى بما فيها اختبارات اللغة الانجليزية.

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