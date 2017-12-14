بلومبيرج: المملكة تضخ حزمة تحفيزية بـ72 مليار ريال لدعم الإسكان والمشاريع الصغيرة

تواصل- سامر محمد:

تستعد المملكة اليوم الخميس للكشف عن برنامج بـ72 مليار ريال أي ما يعادل 19.2 مليار دولار لتعزيز نمو القطاع الخاص في 2018، وسيركز البرنامج على دعم مشاريع الإسكان وإعفاء من الرسوم بالنسبة للمشاريع الصغيرة، وذلك وفقا لشبكة “بلومبيرج” الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن “ماجد القصبي” وزير التجارة والاستثمار خلال حوار أجرته معه في الرياض أن الحزمة جزء من برنامج تحفيزي على 4 سنوات وأعلن عنه العام الماضي ويضم 17 مبادرة منفصلة تأمل الحكومة في أن يوفروا فرص عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

ووصف الوزير العام القادم بأنه عام التحفيز والذي ستقوي فيه المملكة صلاتها مع المستثمرين المحليين والدوليين، وأشارت الشبكة إلى أن الحكومة تصيغ قوانين جديدة لجذب رؤوس الأموال.

ولفت الوزير إلى أن المرافق اللوجيستية والبلدية من المرجح أن تكون جزءا من تلك المرافق التابعة للدولة التي يتم خصخصتها مستقبلا.

وتوقع أن بعض الأنشطة المرتبطة بالموانئ سيتم خصخصتها وبيعها بنهاية العام المقبل، على أن يتبعها في ذلك قطاعات أخرى من بينها المياه والصرف الصحي وساحات انتظار السيارات العامة، في وقت تعمل فيه المملكة على اصدار قوانين تعيد الثقة إلى المستثمر.