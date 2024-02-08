500 ريال غرامة إطعام القرد الواحد.. الحياة الفطرية: كاميرات لرصد المخالفين

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن رصد كاميرات المراقبة التابعة للمركز مواطناً يلقي أطعمة لقرود البابون، الأمر الذي يمثل مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مؤكداً أن عقوبة إطعام قرود البابون تصل لغرامة مالية قدرها 500 ريال.





غرامة إطعام القرد الواحد 500 ريال



رصد وتقييم وتحديد بؤر تواجد الفرود



تزايد أعداد قرود البابون في عدد من المناطق



أسباب اختلال التوازن البيئي





غرامة إطعام القرد الواحد 500 ريال، ولدينا كاميرات وأشخاص مهمتهم رصد المخالفين.

pic.twitter.com/E4BU7FOUF0 "الحياة الفطرية" :غرامة إطعام القرد الواحد 500 ريال، ولدينا كاميرات وأشخاص مهمتهم رصد المخالفين. #الشارع_السعودي February 7, 2024

جاء ذلك في تقرير لـ قناة السعودية، حيث أكد مسؤول الحياة الفطرية على أن قوات الأمن العام تتعاون معنا في رصد المخالفين والإبلاغ عنهم.وكان المركز قد نوه إلى التحسن الذي يطرأ حالياً على الوعي المجتمعي عموماً وموضوع إطعام قرود البابون خصوصاً، وهو الأمر الذي يأتي انعكاساً للحملات المستمرة التي يعمل عليها المركز في المناطق المستهدفة.وأشار إلى أنه قطع شوطاً كبيراً في الرصد والتقييم وتحديد البؤر وحصر أسباب المشكلة، وتنفيذ عدد من الإجراءات الموازية العاجلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية مثل إطلاق الحملات التوعوية بالتوقف عن إطعام القرود في المناطق المتضررة.ونوه إلى ضرورة نشر الوعي بالممارسات المثلى لتجنب أخطارها، وتخصيص فرق ميدانية للاستجابة السريعة للبلاغات، والحد من إتاحة النفايات الغذائية التي تشكل بؤراً لتجمعها.ويعد تزايد أعداد قرود البابون في عدد من المناطق مشكلة قديمة، ولها أبعاد متعددة، والمواطن هو صاحب الدور الأهم في علاجها عبر إيقاف التغذية البشرية المباشرة وغير المباشرة، التي لها الأثر الأساسي على سلوك الحيوان وتضخم أعداده.ويأتي ذلك من خلال الاهتمام بالنظافة العامة والتوقف عن إطعامها في الأحياء السكنية والطرق العامة لوقف جذبها للمناطق المأهولة بالسكان.ويعد صيد وتسميم المفترسات مثل الضباع والذئاب العربية سبباً في اختلال التوازن البيئي الذي أثر على موازنة مجموعات قرود البابون في نطاق توزيعها الطبيعي.