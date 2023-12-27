عاجل.. أهم 10.. إنهاء حياة مغتصب طفلة جازان بأمر الشرع وولي العهد يزور المفتي

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







الزكاة تفرض 3 غرامات على المنشآت الأجنبية بسبب ضريبة الدخل اضافة اعلان



تحذير عاجل من أمطار غزيرة وأتربة وسيول على الرياض و10 مناطق



مساند تحدد 5 عوامل لقيمة التأمين على عقود العمالة



عاجل.. 3 شروط لإصدار تراخيص التعليم الإلكتروني



ولي العهد: المملكة عملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف العدوان على غزة



حقيقة حصول المقيم بدولة خليجية على حساب المواطن



360 ألف مواطن ينضمون لسوق العمل لأول مرة .. التفاصيل



ولي العهد يزور مفتي المملكة للاطمئنان عليه



عاجل.. هدايا بـ 5 ملايين ريال و6 سيارات.. ماذا فعل "حميد القريقري" بعد العفو عن قاتل ابنه



عاجل.. سعى في الأرض فسادا.. تنفيذ حكم الشرع في وافد استدرج طفلة لمنزله واغتصبها

