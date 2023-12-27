الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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عاجل.. أهم 10.. إنهاء حياة مغتصب طفلة جازان بأمر الشرع وولي العهد يزور المفتي

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


الزكاة تفرض 3 غرامات على المنشآت الأجنبية بسبب ضريبة الدخلاضافة اعلان


فرضت هيئة الزكاة والضريبة والجماك، في دليل المستخدم الخاص بآلية دفع ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية.. المزيد هنا

تحذير عاجل من أمطار غزيرة وأتربة وسيول على الرياض و10 مناطق


أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا

مساند تحدد 5 عوامل لقيمة التأمين على عقود العمالة


حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، عددا من العوامل تحدد قيمة التأمين على عقود العمالة.. المزيد هنا

عاجل.. 3 شروط لإصدار تراخيص التعليم الإلكتروني


طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، مشروع لائحة التعليم الإلكتروني والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة.. المزيد هنا

ولي العهد: المملكة عملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف العدوان على غزة


قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن المملكة عقدت القمة العربية الإسلامية.. المزيد هنا

حقيقة حصول المقيم بدولة خليجية على حساب المواطن


كشف حساب المواطن عن مدى أحقية مواطنة تقيم بدولة الكويت في الحصول على الدعم المقدم من البرنامج.. المزيد هنا

360 ألف مواطن ينضمون لسوق العمل لأول مرة .. التفاصيل


أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ارتفاع ملحوظ في معدل مشاركة المواطنين في القطاع الخاص من 1,7 مليون في عام 2019, إلى 2,3 ملايين هذا العام.. المزيد هنا

ولي العهد يزور مفتي المملكة للاطمئنان عليه



زار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ للاطمئنان عليه... المزيد هنا

عاجل.. هدايا بـ 5 ملايين ريال و6 سيارات.. ماذا فعل "حميد القريقري" بعد العفو عن قاتل ابنه



مفاجآت كثيرة كشفتها واقعة عفو "حميد القريقري" عن قاتل ابنه، والتي كان آخرها رفضه أخذ 5 ملايين ريال كهدية له بعد قرار العفو.. المزيد هنا

عاجل.. سعى في الأرض فسادا.. تنفيذ حكم الشرع في وافد استدرج طفلة لمنزله واغتصبها


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة جازان ، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

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