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ولي العهد يزور مفتي المملكة للاطمئنان عليه

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ولي العهد ومفتي المملكة
أ أ
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زاار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ للاطمئنان عليه.

زيارة ولي العهد لمفتي المملكة:اضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو نشره بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد،  لحظة دخول ولي العهد على مفتي المملكة وتقبيل رأسه، قائلا: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. استريح يا شيخ .. طمني عليك".

ويحرص ولي العهد على زيارة المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء، وبعض من رموز الدولة، وذلك تأصيلاً لاحترام وتقدير العلماء.

ولي العهد يلقي  الخطاب الملكي السنوي لمجلس الشورى

في وقت سابق، ألقى ولي العهد الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى ، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله.

وأكد سموه أن المملكة ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، التي ستسهم بمشيئة الله في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالمياً، وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

وأوضح أن المملكة حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد ليكون الأسرع نمواً، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022م، بمعدل 8.7% نمواً في الناتج المحلي، وكذلك نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم.


 الخطاب الملكي السنوي لمجلس الشورى


وأضاف سموه أنه حرصاً على تيسير أداء مناسك الحج والعمرة، لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين؛ فقد رحبت المملكة بأكثر من (1,800,000) حاج أدوا مناسك الحج، وأكثر من (10,000,000) معتمر خلال العام الماضي، ويعد ذلك من نتائج برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030.


وأشار إلى أنه انطلاقاً من مكانة المملكة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، وحضورها المؤثر على جميع الأصعدة عملت المملكة على توثيق علاقاتها البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث استضافت عدداً من القمم الكبرى جمعت أكثر من (100) دولة في العام الماضي.

 
وقال إن اختيار المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، يأتي تأكيداً لما تحظى به من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية.


ولفت إلى أن المملكة القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة، عملت المملكة من خلالها على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.







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