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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي

ولي العهد
ولي العهد
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من دولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.اضافة اعلان
وجرى خلال الاتصال بحث أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار.
 

بيان المملكة:


وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة .وخطورة انعكاساته.
وتدعو كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
 وأكدت الوزارة على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها. التصعيد كما جرى التأكيد على أهمية بذل ما يلزم من جهود لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر

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