ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من دولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

وجرى خلال الاتصال بحث أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار.