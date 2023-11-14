وصول 4 شاحنات سعودية محملة بمواد إغاثية وإعاشية إلى غزة

أ أ
وصلت، صباح اليوم الثلاثاء، 4 شاحنات سعودية إلى قطاع غزة
محملة بمواد إغاثية متنوعة لإغاثة الفلسطينيين المتضررين من الأزمة الحالية.
وبعد عبورها منفذ رفح، وصلت الشاحنات الإغاثية ضمن سلسلة القافلات المنطلقة من العريش.
مغادرة الطائرة الإغاثية السادسةوقبل
قليل، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، طائرة المملكة الإغاثية السادسة
متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل
قطاع غزة.
35
طنًا من المساعدات المتنوعةوتحمل
الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طنًا، وذلك
ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
ويأتي هذا بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.