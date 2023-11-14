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وصول 4 شاحنات سعودية محملة بمواد إغاثية وإعاشية إلى غزة

الحملة الشعبية
شاحانات الإغاثة السعودية
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وصلت، صباح اليوم الثلاثاء، 4 شاحنات سعودية إلى قطاع غزة محملة بمواد إغاثية متنوعة لإغاثة الفلسطينيين المتضررين من الأزمة الحالية.اضافة اعلان
وبعد عبورها منفذ رفح، وصلت الشاحنات الإغاثية ضمن سلسلة القافلات المنطلقة من العريش.

مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة

وقبل قليل، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، طائرة المملكة الإغاثية السادسة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

35 طنًا من المساعدات المتنوعة

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طنًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
ويأتي هذا بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.

دور تاريخي للمملكة في مساعدة فلسطين

كما يأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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