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واحة خضراء من "التين والعنب والنخيل".. مواطن يكشف كيف حول أرضا قاحلة إلى مزرعة

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العم أبو خالد
أ أ
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سلط تقرير إخباري الضوء على قصة العم أبو خالد وهو أحد المواطنين الذين استطاعوا تحويل الأرض الصخرية إلى أرض مثمرة.

حول أرضه القاحلة لواحة خضراء:اضافة اعلان


وبحسب برنامج "ياهلا" على قناة روتانا خليجية، استطاع العم أبو خالد أن يحول أرضه القاحلة إلى واحة خضراء في تبوك.

وقال إن معظم النباتات لديه أنتجت في خلال 5 سنوات تقريبا، مضيفا: المزرعة حصلت عليها عام 1398 ، وحولتها إلى جميع الخضروات وبيوت محمية زراعية عددها 938 بيت ، وذلك بواسطة صندوق التنمية الزراعية ".

الخضروات المكشوفة:

وواصل: بدأنا بالخضروات المكشوفة نزرع بها جزء للحمضيات والنخيل وجزء خضروات ، وقبل 5 سنوات انتج النخيل والتين والعنب والحمضيات .

واستكمل حديثه قائلا: العنب بدأت تنفيذ زراعته 1415 هـ ، فالبنك يعطينا دفعة قبل التنفيذ ثم يطلع عليها ، وكلما انتجنا يعطينا دفعات على مدة 10 سنوات.

قصة نجاح


وتابع: "لكن الصندوق يمدنا حتى نستطيع التسديد وممكن ندفع له جزء ويظل جزء وما يضيقنا حتى إذا جلسنا 15 سنة".

واختتم: الصندوق يعطي على الزرع على الغنم كل شيء يعطي عليه ما يبخلنا ، ولو ما ساعدنا الصندوق الزراعي ما تحولت هذه الأرض الجرداء إلى واحة خضراء .


https://twitter.com/YaHalaShow/status/1704186666145996919?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1704186666145996919%7Ctwgr%5Eaeffad5ee6de29100c94dbce33cb67c927f7de56%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fal-marsd.com%2Farticle%2F183437%2FD985D8ADD984D98AD8A9%2FD8B4D8A7D987D8AF-D985D988D8A7D8B7D986-D98AD983D8B4D981-D983D98AD981-D8ADD988D984-D8A3D8B1D8B6-D982D8A7D8ADD984D8A9-D8A5D984D989-D985D8B2D8B1D8B9D8A9-D8AED8B6D8B1D988D8A7D8AA-D988-D981D8A7D983D987D8A9

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