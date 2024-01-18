هل العودة الجزئية للبس الكمامات مقلقة؟ مسؤول بالصحة العامة يجيب

طمأن مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية في هيئة الصحة العامة د. عماد المحمدي الجميع بشأن حملة العودة الجزئية لارتداء الكمامة.







وكانت هيئة الصحة العامة قد شددت على أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة للوقاية من عدوى الأمراض التنفسية.





أهمية ارتداء الكمامة



وفي وقت سابق، رصدت هيئة الصحة العامة سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، حيث بلغت نسبته ٣٦٪؜ ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.





لا يوجد ما يثير القلق بشأن المتحور الجديد:



تصاعد معدل انتشار الفيروس :



ويعود زمن اكتشاف JN.1 لأول مرة في الولايات المتحدة، وفقًا لمجلة Time الأمريكية، إلى سبتمبر الماضي، لكنه انتشر ببطء حينها، ثم ارتفعت نسبة الإصابة به في الأسابيع الأخيرة بشكل متزايد.



فحص عينات من المصابين بالفيروس:



واتجهت المختبرات التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أخذ عينات للمصابين بالفيروس وفحصها، والتي أظهرت أن ذلك الفيروس هو المسؤول عن نصف الإصابات الجديدة على الأقل في الولايات المتحدة، قبل نهاية ديسمبر الجاري.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن JN.1 هو نوع مختلف بسبب «انتشاره المتزايد بسرعة»، لكن المنظمة لم تصنّف JN.1 على أنه متغير مثير للقلق، ليتم التعامل معها على أنها سلالة جديدة من فيروس SARS-CoV-2ن مع احتمال زيادة خطورتها في ظل انخفاض فعالية لقاحات كورونا.



ما هو فيروس JN.1 الجديد؟





تقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، أن السلالة الفرعية لفيروس كورونا JN.1 تسبب الآن حوالي 20% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية.



ووصفتها مراكز مكافحة الأمراض بأنها السلالة الأسرع نموًا من الفيروس، حيث تشير التقديرات إلى أنه يسبب حوالي ثلث الإصابات الجديدة.



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