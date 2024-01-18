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صحيفة تواصل الالكترونية

هل العودة الجزئية للبس الكمامات مقلقة؟ مسؤول بالصحة العامة يجيب

2024-01-17_23-35-31
مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية في هيئة الصحة العامة د. عماد المحمدي
أ أ
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طمأن مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية في هيئة الصحة العامة د. عماد المحمدي الجميع بشأن حملة العودة الجزئية لارتداء الكمامة.

حملة توعوية للوقاية من الأمراض التنفسية


وقال المحمدي لقناة "الإخبارية": "إن العودة لبس الكمامة ليست أمرا مقلقا بل هي حملة توعوية لرفع الوعي وحماية المجتمع من الأمراض التنفسية".

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