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هذه الغرامة في انتظارهم.. ضبط 9 مركبات و 25 شخصاً مخالفاً بمحمية حرة الحرة

حرة الحرة
محمية حرة الحرة
أ أ
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أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اليوم، عن ضبط 9 مركبات و 25 شخصاً من مخالفي الأنظمة داخل نطاق محمية حرة الحرة.

ضبط مخالفين بمحمية حرة الحرة:

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وأوضحت أنه تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي تم ضبطها شملت الدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح بذلك، مشيرة إلى أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 ريال و 2000 ريال.

يأتي ذلك ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، والإسهام في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وذلك بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية, داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

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