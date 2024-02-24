نقل مواطن من مصر إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي لاستكمال علاجه

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تابعت سفارة ‎المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ‎مصر العربية، اليوم السبت، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار ‎القاهرة الدولي.

وأضافت أن عملية نقل المواطن كانت عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في ‎المملكة.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين.







نقل مواطنين من مطار القاهرة عبر طائرة الإخلاء الطبي



وفي وقت سابق، أصدرت سفارة المملكة في القاهرة بيانًا بشأن نقل مواطنين من مطار القاهرة عبر طائرة الإخلاء الطبي.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، والقنصلية العامة بالإسكندرية بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بمتابعة نقل مواطنين اثنين من مطار القاهرة الدولي اليوم عبر طائرة الإخلاء الطبي.وأضاف أن المواطنين استدعت حالتيهما الطبية نقلهما لاستكمال علاجهما في المملكة.