نائب أمير الرياض يكرم رجال أمن بعد إحباط محاولة سرقة سيارة نقل أموال

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بقصر الحكم مساء أمس الثلاثاء ، رجال الأمن الذين قاموا بالتصدي وإحباط محاولة سرقة سيارة نقل أموال في الرياض. اضافة اعلان





تكريم رجال أمن



احترافية وشجاعة



جاء ذلك خلال استقبال سموه نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء ناصر بن منصور العتيبي، ومدير الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض العقيد سلطان بن مشاري بن زريبان وعدد من رجال الأمن.ونقل سموه، شكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لرجال الأمن على ما بذلوه من جهد يعكس اتقانهم لمهام عملهم وأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، منوهاً سموه، بشجاعتهم وتعاملهم مع حادثة السطو بحرفية عالية، واسترداد الأموال والتعامل مع الجناة بما يقتضيه الموقف.وأكد سموه أن هذا ديدن رجل الأمن السعودي واحترافيته وشجاعته، وأنه لا مجال لعابث ولا ساعي للإخلال بالأمن، وأن هذه الدولة تنعم بأمن وأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ، وجهود رجال الأمن في كافة القطاعات.يذكر أن الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض باشرت اليوم بلاغًا عن تعرض مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل لسطو من مواطنين مسلحين وسرقة مبلغ مليون ريال منها وتم على الفور متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها، حيث ترجلا منها واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته, مما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف وتبادل إطلاق النار معهما، ما نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه.