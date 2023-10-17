الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن المركز الوطني للتفتيش والرقابة

F8pF__DXcAAFgIk
جلسة مجلس الوزراء
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.اضافة اعلان

إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة

وفي الشأن المحلي وافق مجلس الوزراء، على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة، كما وافق على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
نوه مجلس الوزراء، بإطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، الذي يُعد امتداداً لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق المملكة كافة؛ بما في ذلك دعم قطاع النقل الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، وزيادة معدل الرحلات، مما يسهم في تعزيز التنقل وبرامج السياحة وجودة الحياة.

الحكومة تناقش أبرز التطورات الاقتصادية

ونَظَر المجلس، إلى أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة خلال الفترة الماضية؛ ومنها تسجيل معدل التضخم في (سبتمبر 2023م) أدنى مستوى له منذ (فبراير 2022م)، عاكساً بذلك متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية المتخذة لمواجهة الموجة العالمية لارتفاعات الأسعار.


المجلس يناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
4:45 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. 13 قرارًا حكوميًا عاجلًا وأسعار الدواجن واللحوم والدوام الشتوي بالمدارس

-8978
4:35 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

شاهد.. جريان السيول في نعمان جنوب شرق مكة

تعليم الرياض
4:19 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"تعليم الرياض": 3 مكاتب تحقق 6 مراكز أولى في اختبارات التحصيلي والقدرات

اسعار الدواجن واللحوم
4:05 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تراجع أسعار الدواجن وارتفاع اللحوم في المملكة خلال شهر

اقرأ أيضا

مجلس الوزراء يُجدد رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

اعتبارًا من الأحد المقبل.. تطبيق الدوام الشتوي في هذه المدارس

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة مع البرد بأبها في عسير

"البيئة": خطة استراتيجية لإنشاء منظومة ابتكارية تعزز نشر التقنيات

"موهبة" تطلق رحلتها السنوية لاكتشاف المواهب في المجالات العلمية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

F8pEyQaXYAA6Bc1 3:50 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يُجدد رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

F8E_t8rWgAAJXO8 3:49 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"الوزراء" يثمن قرار زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي واستمرار حساب المواطن

F8E-7KiXwAAQLdo 3:31 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

9 قرارات عاجلة.. خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء في الرياض

7889878797890 4:13 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

قرار مهم من مجلس الوزراء بخصوص مكافحة غسيل الأموال

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية
2:01 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تنفيذ حكم الشرع بحق مدان في الرياض لارتكابه هذه الجريمة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:43 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

منح 300 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة "الثالثة" لهذا السبب

ظام فارس
1:36 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

التعليم: تعديل موعد استيفاء شروط ترقية المعلمين

56556
1:25 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

سجن وغرامة وترحيل.. "الجوازات" تصدر 15 ألف قرار ضد هؤلاء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F8pEyQaXYAA6Bc1
3:50 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يُجدد رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

فيديو
3:40 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

13 قرارًا عاجلًا.. خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء بالرياض

الراتب - ريال 0 عملة
2:01 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

براتب 10 آلاف ريال.. وظائف شاغرة في شركة حكومية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:43 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

منح 300 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة "الثالثة" لهذا السبب

حساب المواطن
1:32 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

توضيح من حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة لأسباب صحية

56556
1:25 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

سجن وغرامة وترحيل.. "الجوازات" تصدر 15 ألف قرار ضد هؤلاء