قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن المركز الوطني للتفتيش والرقابة

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رأس
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي
عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
إنشاء
المركز الوطني للتفتيش والرقابةوفي
الشأن المحلي وافق مجلس الوزراء، على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة، كما
وافق على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
نوه مجلس الوزراء، بإطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، الذي يُعد امتداداً لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق المملكة كافة؛ بما في ذلك دعم قطاع النقل الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، وزيادة معدل الرحلات، مما يسهم في تعزيز التنقل وبرامج السياحة وجودة الحياة.
الحكومة
تناقش أبرز التطورات الاقتصادية
ونَظَر
المجلس، إلى أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة خلال الفترة الماضية؛ ومنها تسجيل
معدل التضخم في (سبتمبر 2023م) أدنى مستوى له منذ (فبراير 2022م)، عاكساً بذلك متانة
الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية المتخذة لمواجهة الموجة العالمية
لارتفاعات الأسعار.