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متعاطي هذا المخدر عرضة للسكتة القلبية والجلطات الدماغية

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مكافحة المخدرات
أ أ
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كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن متعاطي هذا المخدر عرضة للسكتة القلبية والجلطاة الدماغية.

متعاطي هذا المخدر عرضة للسكتة القلبية والجلطات الدماغيةاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر يتسبب في السكتة القلبية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي ومن ثم الموت.


ما هو الأمفيتامين

وبينت أن الأمفيتامين يُعد محفز قوي للجهاز العصبي المركزي يسبب زيادة في أنواع معينة من أنشطة الدماغ، مما يؤدي إلى الشعور بالطاقة والتركيز والثقة، حيث يتم استخدامه لعلاج بعض الحالات الطبية، كما يسبب الأمفيتامين الاعتياد على تناوله والإدمان بشكل كبير.
وأكدت أنه عادة ما يتم استخدام المنشطات مثل الأمفيتامين والميثيل فينيدات لعلاج اضطرابات نقص الانتباه وفرط الحركة، ولا تصرف إلا بوصفة طبية.

الأضرار الجانبية لمادة الإمفيتامين المخدر 

وأشارت إلى أنه يمكن أن يسبب الأمفيتامين العديد من الأضرار الجانبية، ويمكن أن تكون أضرار خفيفة أو شديدة ومنها الآثار الجانبية الفيزيائية وتشمل:
ألم في البطن.
التقيؤ والإسهال.
سرعة دقات القلب.
انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم.
انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف.
فقدان الشهية والغثيان وفقدان الوزن.
في حال تناول الامفيتامينات على المدى الطويل يمكن ان تؤثر على نمو المخ ومنع نمو الجسم وزيادة خطر تعاطي المخدرات في وقت لاحق.


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