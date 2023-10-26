السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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متحدث "هيئة العقار" يكشف معلومات مهمة عن "الوحدة العقارية"

تيسير المفرج - متحدث هيئة العقار
تيسير المفرج- متحدث هيئة العقار - ارشيف الصور
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قال تيسير المفرج، متحدث هيئة العقار، إن الوحدة العقارية، هي الجزء المحدد في أي عقار مشترك والذي يمكن صاحب العقار من التصرف فيه.اضافة اعلان

البيوت والشقق والمحلات التجارية:


وأضاف في مداخلة بقناة "الإخبارية" أن ذلك يشمل البيوت والشقق والجراج المستقل والمحلات التجارية أو أي جزء من العقار المشترك اللي يمكن تملكه أو التصرف فيه بشكل مستقل.

المناطق المستفيدة من السجل العقاري:


في وقت سابق، أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن ثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في مدنية الرياض التي تشمل أحياء: (الغدير - الوادي - النفل - الازدهار - التعاون - المروج - المصيف).

وذلك ابتداءً من 29 من أكتوبر 2023م، ويستمر التسجيل حتى نهاية 29 من يناير 2024.

الاختيار وفقًا لمعايير معتمدة

 وأكدتْ الهيئة أنَّ اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيعلن تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من التسجيل العيني للعقار في الرياض وجدة والدمام مرحلةً أولى خلال هذا العام.

 وأوضحتْ "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري (اضغط هنا) أو من خلال مراكز الخدمة.

صك إلكتروني محدث

وبينت الهيئة أنَّه يشترط للتسجيل العيني وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات، مستوفي شروط الملكية وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.
وأشارتْ إلى أنَّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" كُلفت بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة.

المسجلون المعتمدون والعمل الميداني

وإضافة إلى التقنيات الحديثة سيقوم الـمُسجِلون المعتمدون بأعمالهم الميدانية داخل الحي ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل العقاري حيث سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية.

ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية.

استدامة وتعزيز القطاع العقاري

ويأتي ذلك من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

 ودعتْ الهيئة ملاَّك عقارات الأحياء السبعة المستفيدة من السجل العقاري التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل الشهر القادم.
ويمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.




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