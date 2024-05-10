متحدث النقل يوضح الإجراء تجاه السائق إذا ألغى 5 طلبات (فيديو)

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أكد المتحدث الرسمي لهيئة النقل صالح الزويد، أن الجهات الرقابية تقوم بعمل جولات ميدانية بشأن الشركات، ومدى صحة ترخيصها.



الإجراء تجاه السائق إذا ألغى 5 طلبات



فيديو | المتحدث الرسمي لهيئة النقل صالح الزويد: إذا ألغى السائق 5 طلبات يجب على التطبيق حظره لمدة شهر.. وعدم ذكر أسماء التطبيقات المخالفة لأن التشهير بذاته عقوبة#الراصد pic.twitter.com/X2vwwRl0M4 — الراصد (@alraasd) May 9, 2024



في سياق متصل، أوضح وزير النقل المهندس صالح الجاسر، أن متوسط قيمة تذكرة الطيران بين الرياض وجدة 500 ريال، مؤكداً أن الوزارة لا تتدخل في أسعار التذاكر الدولية إلا في حالات الاحتكار.

لقاء وزير النقل مع الإعلاميين



جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل مع عدد من الإعلاميين في مكتب وزير الإعلام سلمان الدوسري بمقر وزارة الإعلام أمس الخميس، وفقاً لبرنامج "الراصد".

نسبة توطين الطيارين



وخلال اللقاء، قال الجاسر إن نسبة توطين الطيارين بلغت 80%،؜ فيما بلغت نسبة توطين مهنة مساعد طيار 100%؜.

وأضاف وزير النقل "في قطاع الطيران وصلنا الآن إلى حدود 112 مليون راكب، وهدفنا 330 مليون راكب، ونحن قادرون على تحقيق ذلك في المملكة".

عدد شركات الطيران



وقال وزير النقل إن زيادة أعداد الركاب العام الماضي بلغت 26%، لافتاً إلى وجود توسع كبير في رخص شركات الطيران لزيادة السعة المقعدية، متحدثاً عن رخصة طيران في المنطقة الشرقية قريباً.

وبيّن وزير النقل المهندس صالح الجاسر أن عدد شركات الطيران التي تصل المملكة بلغت 145 شركة بدلاً من 99 شركة في 2019.



وأضاف لبرنامج الراصد على قناة "الإخبارية": "أن هناك بعض المخالفات فيما يخص السائقين غير السعوديين ويتم رصدها".وتابع "أن هناك بعض الاشتراطات، منها إذا ألغى السائق 5 طلبات خلال شهر واحد، بعد قبوله هذه الرحلات، ويتم حظر السائق لمدة شهر".