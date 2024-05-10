الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

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متحدث النقل يوضح الإجراء تجاه السائق إذا ألغى 5 طلبات (فيديو)

متحدث النقل
المتحدث الرسمي لهيئة النقل صالح الزويد
أ أ
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أكد المتحدث الرسمي لهيئة النقل صالح الزويد، أن الجهات الرقابية تقوم بعمل جولات ميدانية بشأن الشركات، ومدى صحة ترخيصها.

 الإجراء تجاه السائق إذا ألغى 5 طلباتاضافة اعلان

وأضاف لبرنامج الراصد على قناة "الإخبارية": "أن هناك بعض المخالفات فيما يخص السائقين غير السعوديين ويتم رصدها".
وتابع "أن هناك بعض الاشتراطات، منها إذا ألغى السائق 5 طلبات خلال شهر واحد، بعد قبوله هذه الرحلات، ويتم حظر السائق لمدة شهر".

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