متبقي 6 ساعات.. الأرصاد تصدر تحذيرًا على المدنية المنورة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله - هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية . اضافة اعلان





حتى التاسعة مساء



وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية وخيبر والعيص والعلا والمهد ووادي الفرع ، بدأت الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم.وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطقوأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:1 - منطقة نجران، وتشمل " ثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة وبدر الجنوب".2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر والريس وينبع”.3 - منطقة القصيم، وتشمل، " الخبراء والريس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".4 - منطقة حائل، وتشمل" الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق".5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف وأضم وميسان وخليض والقنفذة والليث وبحرة وجدة والكامل والجموم والعاصمة المقدسة والشعيبة ورابغ والخرمة والموية وتربة ورنية".7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءًوأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.