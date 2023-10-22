لجنة إسكان مكة تعلن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة للحجاج

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بدأت لجنة إسكان الحجاج بأمانة مكة المكرمة في استقبال طلبات تصاريح
المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة
لهذا العام.
وطالبت اللجنة من ملاك ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء استخراج التصاريح.
كما فعّلت أمانة مكة النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات
البلدية، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، والمتضمنة عدداً من
المخالفات في مختلف المجالات.
تفعيل جدول الجزاءات عن المخالفات البدلية
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة مكة أسامة زيتوني أن ما يتعلق بالجزئية المتعلّقة بمخالفات الاشتراطات والتجهيزات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية، فقد تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات.
وروعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار،
والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب
التصنيف المعتمد.
الاختلاف بين مستويات المدن
وأضاف؛ أن هذه الجزئية قد شملت تحديد ما يقارب من (40) مخالفة، وتم تصنيفها إلى جسيمة وغير جسيمة، بحيث يتم تطبيق مبدأ التنبيه بالنسبة للمخالفات غير الجسيمة وإعطاء مهلة لتصحيحها.