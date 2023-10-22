لجنة إسكان مكة تعلن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة للحجاج

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بدأت لجنة إسكان الحجاج بأمانة مكة المكرمة في استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام. اضافة اعلان

وطالبت اللجنة من ملاك ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء استخراج التصاريح.





تفعيل جدول الجزاءات عن المخالفات البدلية





الاختلاف بين مستويات المدن





مضاعفة الغرامة حال تكرارها



كما فعّلت أمانة مكة النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، والمتضمنة عدداً من المخالفات في مختلف المجالات.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة مكة أسامة زيتوني أن ما يتعلق بالجزئية المتعلّقة بمخالفات الاشتراطات والتجهيزات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية، فقد تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات.وروعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد.وأضاف؛ أن هذه الجزئية قد شملت تحديد ما يقارب من (40) مخالفة، وتم تصنيفها إلى جسيمة وغير جسيمة، بحيث يتم تطبيق مبدأ التنبيه بالنسبة للمخالفات غير الجسيمة وإعطاء مهلة لتصحيحها.ويتم تطبيق الغرامة مباشرة على المخالفين، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرارها، مبينًا أن الأمانة قد بدأت بالعمل وفق هذه اللائحة التي تهدف إلى رفع معدلات الامتثال.