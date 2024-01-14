كم يبلغ سعر كوكب الأرض؟ .. عالم فلك يجيبك

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كشف جريج لافلين الأستاذ علم الفلك في جامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية أن لكوكب الأرض سعرًا.





كم يبلغ سعر كوكب الأرض؟ اضافة اعلان



قيمة الكواكب الأخرى وسعر كوكب المريخ



وقدر عالم الفلك أن ثمن كوكب الأرض بنحو 5 كوادريليون دولار أو "5,000,000,000,000,000 دولار".وحسب صحيفة "النهار"، فقد توصل لافلين إلى هذا السعر بعد قياس كتلة الكوكب ودرجة حرارته وعمره وعوامل أخرى ترتبط ارتباطًا مباشرًا بقدرته على الحفاظ على الحياة، للتأكيد على مدى قيمة الأرض.ووفقًا لقدرتها على توفير الموارد للكائنات الحية، فقد قام لافلين بتقدير قيمة الكواكب الأخرى في النظام الشمسي مشيرًا إلى أن أقرب جيراننا، كوكب المريخ، يكلف 16000 دولار، وهو أقل بكثير من متوسط السعر الحالي للسيارة المستعملة، لكن هذه قيمته تبدو كبيرةً مقارنة بكوكب الزهرة، الذي قدّره بقيمة ضئيلة قدرها سنت واحد.في الوقت نفسه، لا يتوقع لافلين أن يكون لهذه الأرقام أي استخدام في العالم الحقيقي، بدلاً من ذلك، يأمل أن يلهم البشر لتقدير الكوكب الوحيد الذي يعرفونه ويعيشون عليه بشكل أفضل.