عاجل..الإثنين 24 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 24 رجب 1445 هجرية، الموافق 5 فبراير 2024م.

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مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 24 رجب 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:02 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:55.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:57 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:47 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 24 رجب 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:39المدينة – 5:42الرياض – 5:14○ موعد أذان الظهرمكة – 12:35المدينة – 12:36الرياض – 12:08○ موعد أذان العصرمكة – 3:49المدينة – 3:47الرياض – 3:18○ موعد أذان المغربمكة – 6:13المدينة – 6:10الرياض – 5:41○ موعد أذان العشاءمكة – 7:43المدينة – 7:40الرياض – 7:11