الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل..الإثنين 24 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 24 رجب 1445 هجرية، الموافق 5 فبراير 2024م.
اضافة اعلان

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 24 رجب 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:02 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:55.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:57 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:47 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 24 رجب 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:39
المدينة – 5:42
الرياض – 5:14
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:49
المدينة – 3:47
الرياض – 3:18
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:13
المدينة – 6:10
الرياض – 5:41
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:43
المدينة – 7:40
الرياض – 7:11


اقرأ أيضا

عاجل.. هل العائد من منتج "صح" ثابت أم متغير وهل يتحمل الزكاة عن المستفيد؟

شرطة محافظة العيدابي: القبض على مقيمين يمنيين اعتديا على آخرين باكستانيين (فيديو)

3 ضبطيات تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بجازان وعسير

تعليق الدراسة‬⁩ الحضورية في المندق وبني حسن ووسط الباحة وبلجرشي.. غدًا

توضيح مهم من منصة قوى بشأن شروط الانقطاع عن العمل للموظف

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام 2:02 ص الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. مواقيت الصلاة الأحد 23 رجب.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:16 ص الجمعة، 19 يناير 2024

الجمعة 7 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:10 ص الخميس، 18 يناير 2024

مواقيت الصلاة الخميس 6 رجب.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في حائل

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:59 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

الأربعاء 5 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اقرأ أيضا

أهم 10
10:01 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. أهم 10.. سبب نقص دعم حساب المواطن وتراجع أسعار السلع الغذائية وقرار التأمينات

صكوك صح2
9:38 م الأحد، 04 فبراير 2024

الشيخ الخثلان يوضح حكم الاشتراك في الصكوك الحكومية "صح"

مراكز الرعاية الصحية
8:47 م الأحد، 04 فبراير 2024

الصحة تحدد مراكز الرعاية الصحية الأولية المتطورة في الرياض

تمور الاحساء
8:17 م الأحد، 04 فبراير 2024

في الأحساء.. 555 مصنعاً ومنتجاً لأجود مبيعات التمور

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

امطار متوسطة - صورة ارشيفية
2:00 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. توقعات الأرصاد: أمطار وصواعق ورياح نشطة على ثلاث مناطق تستمر لساعات

المتقاعدين - التامينات
1:01 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. متى يمكن التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة؟.. التأمينات ترد

المسجد النبوي
12:48 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

حفظ القرآن والصحيحين.. برنامج مكثف بالمسجد النبوي لنشر العلم الشرعي بشكل مؤصل

منتج صح الادخاري
12:00 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. هل العائد من منتج "صح" ثابت أم متغير وهل يتحمل الزكاة عن المستفيد؟

حساب مواطن
11:01 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. حساب المواطن للمتزوجات: في هذه الحالة يجب الرجوع لوزارة الداخلية

أهم 10
10:01 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. أهم 10.. سبب نقص دعم حساب المواطن وتراجع أسعار السلع الغذائية وقرار التأمينات