عاجل.. "الإسكان" تكشف سبب تحويل المستفيدين من برامج الإسكان للبنوك

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كشف سيف السويلم، المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سبب تحويل المستفيدين من برامج الإسكان للبنوك.



التسهيل على المواطنين:



750 ألف قرض عقاري:



وقال "السويلم" في لقاء مع برنامج "الشارع السعودي" عبر قناة "السعودية"، إن هذا التحويل يأتي بهدف التسهيل على المواطنين وتسهيل تملكهم المسكن الأول بكل يسر وسهولة.وأضاف، أن ذلك يأتي في إطار رؤية المملكة والمنبثق عنها من برامج وبينها برنامج الإسكان، والذي حدد مستهدفين رئيسين.وقال إن المستهدفين يتعلقان برفع نسبة التملك السكني إلى ٦٠ ٪ بحلول عام ٢٠٢٠، وهو ما تحقق قبل تاريخه، وأيضا رفع نسبة التملك السكني إلى ٧٠ ٪ بحلول العام ٢٠٣٠، حسبما أشار سيف السويلم.وأكد أن القطاع البنكي شريك في توفير التسهيلات والحلول التمويلية المتعددة التي ستساهم في تمكين الأسر من التملك، من خلال حلول قروض وحلول تمويلية مدعومة وميسرة تساهم في التمكين من الحصول على المسكن الأول.وأشار إلى وجود أكثر من ٧٥٠ ألف قرض عقاري مدعوم خلال ٥ سنوات فقط، وتكون الفائدة مدعومة بنسبة ١٠٠ ٪، فضلا عن الحلول التمويلية الحديثة التي تم استحداثها مؤخرا وهو الدعم المالي المقدم غير المسترد والذي يصل إلى ١٥٠ ألف ريال.