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عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وضباب وشبورة على هذه المناطق لـ 10 صباحًا

ضباب
الضباب
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب مع أمطار خفيفة على عدد من مناطق المملكة، حتى الصباح.اضافة اعلان


ضباب على الحدود الشمالية حتى الصباح

وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل منطقة الحدود الشمالية ومحافظات"طريف وعرعر".

شبورة ومائية وضباب على محافظات الجوف

وأضاف أن الشبورة والضباب تشمل منطقة الجوف ومحافظات" القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".


وأشار إلى أن منطقة الباحة عرضة لحالة من الضباب خاضة محافظات"الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".


وبين أنه يتوقع تكون الضباب والشبورة على منطقة عسير لتشمل محافظات"أبها وأحد رفيدة والحرجة وسراة عبيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة".

ضباب وأمطار  ورياح نشطة على بعض المناطق

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار مع هبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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