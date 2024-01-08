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تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة مثارة على هذه المناطق لـ9 مساءً

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رياح مغبرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار  وأتربة مثارة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل "وادي الفرع والحناكية والعهد".
2 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات والطائف وأضم وميسان وخليص والخرمة وتربة ورانية والموية ".
3 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
4 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش وفرسان”.
5 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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