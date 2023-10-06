صندوق الوقف الصحي عالج 7 آلاف حالة طارئة مجانًا (فيديو)

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أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي، الدكتور
إبراهيم الحيدري، على دور المجتمع في توفير التمويل اللازم للصندوق، وقيامه بدوره
المنوط به في علاج الحالات المحتاجة في المجتمع.
وقال إن الصندوق صادرٌ بقرار مجلس الوزراء،
لكنه يعتمد بشكل كبير ويهدف إلى تفعيل دور المجتمع في خدمة المجتمع، لذلك فإن أغلب
قنوات الدعم تأتي من المجتمع، من رجال الأعمال والشركات وأحيانًا من الأفراد.
تفعيل دور مؤسسات المجتمع
وقال: على سبيل المثال، فإن منصة شفاء هي منصة متخصصة
في علاج المرضى المحتاجين، والمجتمع أسهم معنا في علاج مالا يقل عن 7 آلاف من المرضى
الأشد حاجه.
منصة شفاء عالج 7 آلاف حالة
وبلغت تبرعات المجتمع من خلال هذه المنصة حوالي 200 مليون ريال خلال عامين فقط.
منصة إلكترونية تتبع لصندوق الوقف الصحي، وتهدف
إلى تسهيل تقديم الخدمات العلاجية، والـأجهزة الطبية، والأدوية، للمحتاجين والحالات
الطارئة، لمن ليس لديهم قدرة للحصول على العلاج في المنشآت الصحية.
منصة "شفاء"
والمنصة أنشئت بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعيات الصحية الخيرية الرسمية في مختلف مناطق المملكة، ومجلس الضمان الصحي، ومنصة أبشر، تعزيزًا للمصداقية والموثوقية.
وصندوق الوقف الصحي له شخصية اعتبارية
مستقلة، وصدر تنظيم الصندوق بقرار مجلس الوزراء رقم (19) وتاريخ 26/1/1429هـ.
صندوق الوقف الصحي
فيديو | الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي د. إبراهيم الحيدري:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 6, 2023
المجتمع ساهم معنا عبر منصة شفاء بمعالجة 7 آلاف حالة مرضية وبلغت قيمة التبرعات أكثر من 200 مليون ريال#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/K5bZwHuPxd