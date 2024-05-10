رد اعتباره أمام الجميع.. الأمير تركي بن طلال يوقف التنمر على الإعلامي سلمان عسكر

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في بادرة ولفتة جميلة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، تجاه الإعلامي سلمان عسكر، حيث رد اعتباره أمام الجميع بعد التنمر عليه من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



لفتة أمير عسير تجاه الإعلامي سلمان عسكر



فعالية مبادرة أجاويد في منطقة عسير



لفتة #أجاويد من سمو أمير منطقة #عسير تجاه الإعلامي #سلمان_عسكر ؛ بتكريمه ووقف التنمر الذي تعرض له بعد المقطع المجتزأ أثناء لقائه مؤخرًا بالأمير #تركي_بن_طلال . pic.twitter.com/5uWWInoCb8 — محمد الشقاء (@Alshega) May 9, 2024

وخلال فعالية مبادرة أجاويد برعاية أمير عسير، حرص أمير المنطقة على حضور الإعلامي سلمان عسكر، ورد اعتباره أمام الحضور بعد واقعة التنمر عليه بسبب مقطع مجُتزأ عن مشاريع منطقة عسير.وقال أمير عسير : "هذا هو العدل أن تحرص على أن تطلع أحلى ما في ربعك وتبرزه وتتباهى به ، ومن العدل هو سبب وجود هذا الشخص بجانبي الآن".وخلال فعالية مبادرة أجاويد حرص أمير عسير على عرض المقطع الحقيقي والمقطع المجتزأ والذي كان سببا في واقعة التنمر على الإعلامي سلمان عسكر.هذا ورعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطويرها، المشرف العام على مبادرة “أجاويد”، الحفل الختامي للمبادرة في نسختها الثانية، الذي أقيم على مسرح جامعة الملك خالد بالفرعاء، إشادة وتتويجاً لما حققته المبادرات خلال شهر رمضان المبارك وبلغ عددها 7043 مبادرة، شارك فيها 107,466 مواطناً ومواطنة، حققوا خلالها 67 ألف ساعة تطوعية.وبدأ الحفل، بآيات من القرآن الكريم، ثم عرض لفقرات منوعة أظهرت أعمال الجهاز الفني للمبادرة في مركز العمليات الموحد، وغرف عمليات المحافظات، ثم قدمت العديد من المشاهد التمثيلية والفنون الشعبية من تراث المنطقة.عقب ذلك أعلنت نتائج الفائزين في مسارات المبادرة الثلاثة (الوعي – العطاء – القوة) وكذلك المحافظات التي حققت حوكمة وحدة المهام الإنسانية وهي على التوالي (بيشة – المجاردة – محايل عسير).الرجال مواقف || "واللهِ أنّ المرءَ يتكدّر خاطره إذا شعر أنّه جَرَح أو أساء دون قصد منه فكيفَ يتقصّد بعضهم الإساءات بهذا الضمير البارد!" تستاهل الإنصاف من سمو أمير منطقة #عسير الأمير المحبوب #تركي_بن_طلال الذي سطر أروع وأنبل الصفات ، تستاهل أخي الإعلامي المميز #سلمان_عسكر.