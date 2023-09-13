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خدمة جديدة من البريد السعودي.. شحنتك تصل خلال ساعات لمختلف المناطق

البريد السعودي
البريد السعودي
أ أ
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أعلنت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، عن خدمة جديدة لتوصيل الشحنات في أسرع وقت في مختلف مناطق المملكة.

خدمة جريدة من البريداضافة اعلان


وقالت مؤسسة البريد، عبر حسابها في منص إكس "تويتر سابقا": "أرسل شحناتك وتصل خلال ساعات لمختلف مناطق المملكة مع خدمة عاجل المقدمة في فروعنا بمحطات النقل العام "سابتكو".

تطوير خدمات البريد


وفي وقت سابق، اعتمدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السياسة العامة لقطاع البريد في السعودية، الهادفة إلى تطوير معايير تقديم الخدمات البريدية، ودعم وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث صدر قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر باعتماد السياسة العامة لقطاع البريد، ويأتي ذلك بناءً على المسؤوليات المناطة للوزارة تجاه قطاع البريد بموجب قرار مجلس الوزراء.

تأطير الأدوار المتوقعة 


وتأتي هذه السياسة لتأطير الأدوار المتوقعة من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وتعد بمثابة خارطة طريق لإستراتيجيات التنفيذ وخطة عمل لتوجيه القرارات وتحقيق النتائج بهدف زيادة المنافسة بين المستثمرين ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتنمية الطاقات البشرية والتوظيف الأمثل لها، وتحسين الوضع المالي للقطاع وتعظيم العائد من استثماراته وفقًا لرؤية السعودية 2030، والإسهام برفع مؤشرات المملكة ذات الصلة بالقطاع، وتشجيع الابتكار.

مبدأ الخدمة الشاملة


وتضمنت الخدمات البريدية عدداً من المبادئ منها مبدأ الخدمة الشاملة والذي يهدف إلى توفير الحد المقبول من الخدمات البريدية لجميع المستفيدين وفق أسعار مناسبة، ومبدأ البنية التحتية والعنوان الوطني المتضمن تطوير البنية التحتية الداعمة والمحفزة لأنشطة القطاع من خلال بناء أنظمة للمعلومات الجغرافية وتطويرها، ومبدأ الاستفادة من التقنية والابتكار الذي يحقق تبني المزيد من التقنية والابتكار، وتبني أفضل التقنيات المبتكرة في القطاع وتشجيع الإبداع في الخدمات البريدية.
ومبدأ حماية البيئة وذلك بتقديم منتجات صديقة للبيئة وتنفيذ الأعمال داخل القطاع بأقل تأثير ممكن عليها، ولمزيد من التفاصيل تم نشر السياسة العامة لقطاع البريد في موقع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

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