جامعة الملك عبدالعزيز تتيح برنامج الدراسات العليا للعام الدراسي ١٤٤٦هـ

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أتاحت جامعة الملك عبدالعزيز، القبول للدراسات العليا للعام الهجري القادم 1446هـ، وذلك من خلال إطلاق مبادرة جدولة القبول المبكرة. اضافة اعلان





فترة التقديم



استهداف سوق العمل



وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعود السلمي أن الإدارة أتاحت فترة التقديم لبرامجها العامة والتنفيذية والمهنية، التي تستهدف سوق العمل.ولفت الانتباه إلى أن التقديم سيكون متاحاً بدءاً من يوم الخميس ١٩-٨-١٤٤٥ هـ ، ولمدة شهرين متتاليين لبرنامج الدراسات العليا التنفيذية والمهنية.بالإضافة إلى البرنامج العام للدراسات العليا لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة, الذي سيتاح التقديم عليه يوم ٨-٦-١٤٤٥ هـ ولمدة شهر.