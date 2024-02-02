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جامعة الحدود الشمالية تُعلن موعد التسجيل للفصل الدراسي الثالث للعام الجامعي 1445

جامعة الحدود الشمالية
جامعة الحدود الشمالية
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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية عن موعد بدء تسجيل المقررات إلكترونيًا للفصل الدراسي الثالث للعام الجامعي 1445هـاضافة اعلان
ويبدأ التسجيل غدًا السبت 22/2/4445هـ، الموافق 3/2/202م، بدءًا من الساعة 8 صباحًا.
وتستمر عملية التسجيل حتى 21/8/1445 هـ، الموافق 2/3/2024م، حتى الساعة 11:59 مساءً.

مواعيد التسجيل

وتتم عملية التسجيل للطلبة المتوقع تخرجهم ودفعة 2021 وما قبلها، على النحو التالي: 
السبت
3/2/2024م
الساعة 8:00م
إلى الثلاثاء
6/2/2024م
الساعة: 12: 00 مساءً
باقي الدفعات ابتداءً من يوم الثلاثاء 6/2/2024 الساعة 12:00 ظهرًا.

  

 




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