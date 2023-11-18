توقعات الأرصاد: ضباب كثيف يحجب الرؤية بالمنطقة الشرقية حتى هذا الموعد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون البرتقالي على المنطقة الشرقية يشمل الجبير والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.





ضباب كثيف:



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وأوضح أنه من المتوقع تكون ضباب كثيف يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ الإنذار في تمام الساعة الثانية وينتهي في التاسعة من صباح يوم غد الأحد، بمشيئة الله.





سيول وبرد وصواعق رعدية



توقعات حالة الطقس



أمطار رعدية غزيرة



في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأحمر لأهالي منطقة مكة المكرمة، حيث توقع حالة من التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة.وتوقع المركز، هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على أحياء محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة.ومن المتوقع أن تستمر الحالة، بمشيئة الله، حتى الساعة الـ 11 من مساء يوم غد الأحد.وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك مرتفعات عسير والباحة.