تنبيه مهم من سفارة المملكة بكينيا للمواطنين

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كشفت سفارة المملكة لدى كينيا، عن أرقام التواصل الجديدة التي يمكن للمواطنين الزائرين والمقيمين التواصل معها من خلالها.

وأعلنت السفارة، أنه تم تغيير أرقام التواصل مع السفارة إلى الأرقام التالية:

00254709924600

00254709924601

00254709924602





هاتف شؤون السعوديين للطوارئ على مدار 24 ساعة



ترحب سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كينيا بالمواطنين الزائرين والمقيمين، ونحيطكم بأنه تم تغيير ارقام التواصل مع السفارة الى الارقام التالية:



00254709924600

00254709924601

00254709924602



هاتف شؤون السعوديين للطوارئ على مدار 24 ساعة

00254728444448 — السفارة في كينيا (@KSAembassyKE) April 23, 2024

00254728444448