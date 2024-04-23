تنبيه مهم من سفارة المملكة بكينيا للمواطنين

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كشفت سفارة المملكة لدى كينيا، عن أرقام التواصل الجديدة التي يمكن للمواطنين الزائرين والمقيمين التواصل معها من خلالها.
وأعلنت السفارة، أنه تم تغيير أرقام التواصل مع السفارة إلى الأرقام التالية:
00254709924600
00254709924601
00254709924602
هاتف شؤون السعوديين للطوارئ على مدار 24 ساعة
00254728444448
ترحب سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كينيا بالمواطنين الزائرين والمقيمين، ونحيطكم بأنه تم تغيير ارقام التواصل مع السفارة الى الارقام التالية:— السفارة في كينيا (@KSAembassyKE) April 23, 2024
00254709924600
00254709924601
00254709924602
هاتف شؤون السعوديين للطوارئ على مدار 24 ساعة
00254728444448