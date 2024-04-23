الثلاثاء، 14 شوال 1445 ، 23 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم من سفارة المملكة بكينيا للمواطنين

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كشفت سفارة المملكة لدى كينيا، عن أرقام التواصل الجديدة التي يمكن للمواطنين الزائرين والمقيمين التواصل معها من خلالها. اضافة اعلان
وأعلنت السفارة، أنه تم تغيير أرقام التواصل مع السفارة إلى الأرقام التالية: 
00254709924600
00254709924601
00254709924602


هاتف شؤون السعوديين للطوارئ على مدار 24 ساعة

00254728444448

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