المركز الوطني للأرصاد يصدر إنذارًا باللون الأصفر على مكة المكرمة

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأصفر على منطقة مكة المكرمة ، محذرا من شبورة مائية وضباب خفيف.





التأثيرات المصاحبة: اضافة اعلان



وأوضح أن هناك بعض التأثيرات المصاحبة وهي تدني في مدى الرؤية الأفقية على مسافة تتراوح ما بين 3 وحتى 5 كم.وأضاف أن بداية الإنذار في تمام الساعة الثانية ونهايته في التاسعة مساءً.منطقة الرياض:في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأصفر على منطقة "الرياض" يشمل "الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم".أمطار خفيفة:وأوضح المركز أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة يصاحبها "رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية".وأشار إلى أن بداية الإنذار في الساعة الواحدة ظهرا ونهايته في التاسعة مساء.منطقة عسير:في سياق متصل، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.أمطار على جازان:أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات ابوعريش،واحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.