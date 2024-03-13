تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس وادي الدواسر

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة وادي الدواسر، تعليق الدراسة الحضورية اليوم في جميع المدارس التابعة لها على خلفية التحذير من حالة الطقس.





الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد (منصة مدرستي) اليوم الأربعاء : ١٤٤٥/٩/٣ هـ. pic.twitter.com/mE7kQdpZYk March 13, 2024

الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

