الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تستيقظ كل يوم مع الصداع.. تعرف على الأسباب وتخلص منه

الصداع الصباحي
الاستيقاظ مع الصداع
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

إذا كان الشخص يعاني في أحيان كثيرة من الصداع بعد الاستيقاظ من النوم، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة.
وتشير الدكتورة يلينا تساريوفا أخصائية علم النوم في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن الصداع يمكن أن يظهر في أي وقت من اليوم. اضافة اعلان

اضطراب النوم

ولكن إذا كان يظهر بعد الاستيقاظ من النوم في الصباح، فقد يكون السبب اضطراب النوم.
وتقول: "قد يشعر الشخص بالصداع بعد الاستيقاظ إذا كان لا يتبع أي نظام. لأن الجسم في حالة تكيف متزامن مع تغير إعدادات الساعة.

ضبط دورة النوم

ويحاول ضبط دورة النوم بحيث تتزامن نهايتها مع الوقت المطلوب للاستيقاظ، ولكن إذا حدث الاستيقاظ في أثناء فترة النوم العميق، فإن الاستيقاظ يكون أصعب بكثير مما في بداية دورة النوم أو نهايتها.
وأضافت، يمكن أن يشعر الشخص بالصداع بسبب انحباس الهواء في الغرفة. وإذا كان صداع الصباح لا يزول حتى في حالات تهوية الغرفة بانتظام واتباع نظام نوم محدد، فعلى الشخص استشارة الطبيب.

نقص الأكسدة

وتقول: "السبب الآخر هو نقص الأكسدة، أو جوع الأكسجين، كقاعدة عامة، تحدث هذه الحالة بسبب الشخير، حيث يتوقف التنفس في أثناء النوم.
ويمكن أن يكون الصداع نتيجة لارتفاع مستوى ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي توقف التنفس إلى ذلك أيضا. وقد يشير الصداع إلى مقاومة الجسم الداخلية على ضرورة النهوض والقيام بشيء ما.

اقرأ أيضا

إصابات العمل
4:43 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

التأمينات: 6211 إصابة عمل.. والرياض قي المقدمة

مستشفى الملك عبدالله
3:55 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تطبيق التقنية الرقمية في طب الأسنان بالمملكة

F_8LYGlWMAATSkW
3:54 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

القوات البرية تشارك في مناورات تمرين "تكامل 1" بالكويت(صور)

السفارة السعودية في الكويت
3:32 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من سفارة المملكة في جورجيا للمواطنين بسبب هذا الأمر

اقرأ أيضا

محامي: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة المتسترين (فيديو)

حدد تخصصك.. نمو كبير في الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالميا

أكثر من 537 مليون تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة

ضربات قاصمة.. مداهمة أوكار تجار السموم و المهربين بعدة مناطق

تحذير من "الشؤون البلدية" لأصحاب المحال التجارية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
2:53 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني وشروط استحقاق دعم حساب المواطن

الحرم النبوي
2:07 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

5 استفسارات لقياس رضا المعتمرين وزوار المدينة المنورة

الضمان الاجتماعي المطور
2:05 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

توضيح مهم بشأن تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي والحقيبة المدرسية

14-36
2:03 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على مكة والرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

9f85eb52-8efd-4260-88eb-5df2cb2073de
3:22 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

محامي: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة المتسترين (فيديو)

الضمان الاجتماعي المطور
3:07 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد وطريقة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي 1445

14-36
2:03 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على مكة والرياض

التستر - الغش التجاري -- النيابة العامة
1:17 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

احتيال مالي وغسل أموال.. إيقاف تنظيم إجرامي استولى على 16 مليون ريال

الاختبارات
1:02 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

المرور2
1:21 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تجاوز حافلات النقل المدرسي مخالفة مرورية بقيمة ضخمة.. تعرف عليها