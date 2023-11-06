بمشاركة الأمم المتحدة.. إطار وطني لضمان سلامة الأطفال على الإنترنت

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تشارك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في منتدى الأسرة السعودية بنسخته السادسة، الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة يومي 12 و13 نوفمبر 2023. اضافة اعلان

ويأتي المؤتمر برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد الراجحي.





سلامة الأطفال على الانترنت





تحقيق أعلى مستويات الحماية





حماية الأطفال في العالم السيبراني





فهم نشاط الطفل عبر الإنترنت



وتسلط اليونيسف خلال هذه المشاركة الضوء على موضوع سلامة الأطفال على الإنترنت، وتدعم تدشين الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت.ويهدف المؤتمر إلى تحقيق أعلى مستويات الحماية الرقمية للأطفال في المملكة، إذ يؤكد إطلاق الإطار الوطني حرص المملكة على سلامة الأطفال في العالم الرقمي، ويعكس التزامها بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.وتثري اليونيسف جلسات المنتدى الحوارية بورقتين أولاهما: حماية الأطفال في العالم السيبراني «تجارب دولية» للدكتورة أماندا ثيرد.وتأتي الورقة الثانية في جلسة بعنوان «العالم الرقمي والأطفال «فرص وتحديات» يقدمها ممثل اليونيسف لدول الخليج العربية السيد الطيب آدم.وكانت الأمين العام للمجلس الدكتورة ميمونة آل خليل، شاركت في الجلسة الحوارية المنعقدة بعنوان «لتصفح آمن- فهم نشاط الطفل عبر الإنترنت» ضمن أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني.وتطرقت خلال الجلسة إلى دور الأسرة في حماية وتوعية الأطفال في الفضاء السيبراني.