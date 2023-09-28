بسرعة فائقة.. فزعة شاب تنقذ طفلا من الموت غرقا

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وثق مقطع فيديو لحظة انتفاضة شاب بعدما أبصر طفلا يصارع المياه خوفا من الغرق.



القفز في الماء: اضافة اعلان



عملية إنقاذ:

ولم يتردد الشاب لحظة واحدة قبل القفز في الماء، حيث كان الشاب مع أصدقائه ينظرون إلى طفلة صغيرة تجلس على "حمام السباحة".وأظهر الفيديو الشاب يراقب طفلة من بعيد وهي تجلس بالقرب من المياه وتلعب بها بيدها وأثناء ذلك سقط طفلا آخر في المياه.وانتظر الشاب لعدة ثواني وهو ينظر للأطفال ليكتشف أن طفل يغرق فهرع مسرعا باتجاه المسبح وقفز في المياه وأنقذ الطفل.في وقت سابق، انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، للحظات حاسمة لعملية إنقاذ مقيم من الموت بعد أن علقت سيارته وسط مياه الأمطار الجارفة في مدينة بيش جنوب ‫المملكة.وأظهر الفيديو المياه تحيط بجوانب سيارة الوافد الآسيوي، ليقفز منها ويسبح في مياه السيول، عقب ذلك هرع شبان لمد حبل له ومن ثم الإمساك به.إلى ذلك، دفع الشبان الشاب إلى ضفة الأمان وسط هتافاتهم وفرحتهم بإنقاذه مرددين "بيض الله وجيهكم"، فيما أثنى رواد منصات التواصل الاجتماعي على العمل البطولي الذي قام به هؤلاء الشباب لإنقاذ المقيم من السيول الجارفة.