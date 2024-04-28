بالتفاصيل.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس والجامعات اليوم

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أعلن عدد من إدارات التعليم والجامعات وإدارات التدريب التقني والمهني، تعليق الدراسة الحضورية في المدارس والكليات التابعة لها اليوم الأحد، على خلفية تحذير المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.
ومن المقرر أن يتم الاستعانة بالمنصات الرقمية عوضًا عن الدراسة الحضورية، وفق ما أعلنت.
تعليق الدراسة في مدارس محافظة أضم أعلنت إدارة التعليم في محافظة أضم، "تحويل الدِّراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأحد الموافق ١٩-١٠-١٤٤٥هـ في جميع المدارس التَّابعة لمكتب التَّعليم بمحافظة أضم والمراكز التَّابعة لها، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد".
#عاجل#تعليم_الليث:— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 27, 2024
تحويل الدِّراسة عن بُعد عبر #منصة_مدرستي لهذا اليوم الأحد الموافق ١٩-١٠-١٤٤٥هـ
في جميع المدارس التَّابعة لمكتب التَّعليم
بمحافظة #أضم والمراكز التَّابعة لها .
..بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد. pic.twitter.com/GHxFtnFrod
تعليق الدراسة في محايل عسير أعلنت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع مدارس تعليم محايل عسير في مكاتب التعليم (محايل - المجاردة - قنا) ليوم الأحـد الموافق 19-10-1445هـ".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ،تقرر تحويل الدراسة #عن_بُعد عبر #منصة_مدرستي،لجميع مدارس #تعليم_محايل_عسير في مكاتب التعليم ( محايل - المجاردة - قنا) ليوم غدٍ الأحـد الموافق 19-10-1445هـ . pic.twitter.com/SBOXGue7Yn— إدارة تعليم محايل عسير (@MOE_MHR) April 27, 2024
تعليق الدراسة في محافظة العرضيات
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة العرضيات، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد 19/ 10 /1445هـ بمحافظة العرضيات فقط على أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي".
عاجل|— محافظة العرضيات (@Ardyat_) April 27, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد
19/ 10 /1445هـ بمحافظة العرضيات فقط على أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.#تعليم_القنفذة pic.twitter.com/h8Fq3qeJcD
تعليق الدراسة بجامعة طيبة وفرع المهد والحناكية أعلنت جامعة طيبة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تعليق الدراسة الحضورية بالمدينة المنورة ولفرع الجامعة في محافظة الحناكية ومحافظة المهد اليوم الأحد ١٩ شوال ١٤٤٥هـ لتكون عن بُعد عبر "البلاكبورد" حرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا".
🌨️🌨️— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu) April 27, 2024
"مطرنا بفضل الله ورحمته"
بناءً على التقارير الواردة
من المركز الوطني للأرصاد @NCMKSA
تعليق الدراسة الحضورية
بـ #المدينة_المنورة ولفرع الجامعة في محافظة #الحناكية ومحافظة #المهد
اليوم الأحد ١٩ شوال ١٤٤٥هـ
لتكون عن بُعد عبر "البلاكبورد"
حرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا pic.twitter.com/YDDLOWZ9K3
تعليق الدراسة بجامعة أم القرىأعلنت جامعة أم القرى، أنه "بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلبة وجميع منسوبي جامعة أم القرى فقد تقرر تعليق الدراسة ليوم الأحد 19-10-1445هــ في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات؛ على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها".
بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلبة وجميع منسوبي #جامعة_أم_القرى فقد تقرر تعليق الدراسة ليوم غد الأحد 19-10-1445هــ في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات؛ على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها pic.twitter.com/nKXQxyu8ln— جامعة أم القرى (@uqu_edu) April 27, 2024
تعليق الدراسة بجامعة الطائف أعلنت جامعة الطائف، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد; وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.. تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة يوم الأحد 28 من إبريل 2024، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها".
📰 | بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد; وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.— جامعة الطائف 🇸🇦 (@TaifUniversity) April 27, 2024
..تعلن #جامعة_الطائف عن تحويل فترة الدراسة يوم الأحد 28 أبريل 2024، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في #جامعة_الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى.
على أن… pic.twitter.com/RfBKhKNQnO
تعليق الدراسة في التدريب التقني بمكة المكرمةأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، أنه "بناء على ماورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني بـ (مكة، الجموم، القنفذة، الليث، اضم، القوز، حلي) وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم الاحد 1445/10/19 هـ.
بناءً على ماورد من الجهات المختصة و المتابعة للحالة الجوية".— التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة (@tvtc_makkah) April 27, 2024
فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت #التدريب_التقني بـ (مكة ، الجموم ، القنفذة ، الليث ، اضم ، القوز ، حلي)
وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم غدا الاحد 1445/10/19 هـ. pic.twitter.com/9MfpnCzReW
تعليق الدراسة بالتدريب التقني بالطائف ورنية وتربة وميسانأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، أنه "بناء على ماورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني بـ (الطائف، رنية، تربة، ميسان) وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم الاحد 1445/10/19 هـ.
بناء على ماورد من الجهات المختصة و المتابعة للحالة الجوية،،— التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة (@tvtc_makkah) April 27, 2024
فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت #التدريب_التقني بـ (الطائف ، رنية، تربة، ميسان)
وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم غدا الاحد 1445/10/19 هـ. pic.twitter.com/uu1x8cAG5A
تعليق الدراسة بالتدريب التقني بالباحة والمندق وبلجرشي والعقيق والمخواةأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، أنه "بناءً على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع تقرر تعليق التدريب الحضوري بجميع منشآت تقني الباحة في قطاع السراة وتهامة (الباحة - المندق - بلجرشي - العقيق - المخواة) وتحويل التدريب "عن بعد" يوم الأحد ١٤٤٥/١٠/١٩هـ لكافة المتدربين والمتدربات بالفترة الصباحية والمسائية (برامج الدبلوم والبكالوريوس) ومعاهد التدريب الأهلية".
🔴 الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني— إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) April 27, 2024
بمنطقة #الباحة
بناءً على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع تقرر تعليق التدريب الحضوري بجميع منشآت #تقني_الباحة في قطاع السراة وتهامة ( الباحة - المندق - بلجرشي - العقيق - المخواة ) وتحويل التدريب "عن… pic.twitter.com/GUJ5UFtaTC