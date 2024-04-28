الأحد، 19 شوال 1445 ، 28 أبريل 2024

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بالتفاصيل.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس والجامعات اليوم

تعليق الدراسة
تعليق الدراسة على خلفية التحذيرات بشأن حالة الطقس
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أعلن عدد من إدارات التعليم والجامعات وإدارات التدريب التقني والمهني، تعليق الدراسة الحضورية في المدارس والكليات التابعة لها اليوم الأحد، على خلفية تحذير المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.اضافة اعلان
ومن المقرر أن يتم الاستعانة بالمنصات الرقمية عوضًا عن الدراسة الحضورية، وفق ما أعلنت.

تعليق الدراسة في مدارس محافظة أضم 

أعلنت إدارة التعليم في محافظة أضم، "تحويل الدِّراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأحد الموافق ١٩-١٠-١٤٤٥هـ في جميع المدارس التَّابعة لمكتب التَّعليم بمحافظة أضم والمراكز التَّابعة لها، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد".


تعليق الدراسة في محايل عسير 

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع مدارس  تعليم محايل عسير في مكاتب التعليم (محايل - المجاردة - قنا)  ليوم الأحـد الموافق  19-10-1445هـ".


تعليق الدراسة في محافظة العرضيات


أعلنت إدارة التعليم بمحافظة العرضيات، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد 19/ 10 /1445هـ بمحافظة العرضيات فقط على أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي".


تعليق الدراسة بجامعة طيبة وفرع المهد والحناكية 

أعلنت جامعة طيبة، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تعليق الدراسة الحضورية  بالمدينة المنورة ولفرع الجامعة في محافظة الحناكية ومحافظة المهد اليوم الأحد ١٩ شوال ١٤٤٥هـ لتكون عن بُعد عبر "البلاكبورد" حرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا".


تعليق الدراسة بجامعة أم القرى

أعلنت جامعة أم القرى، أنه "بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلبة وجميع منسوبي جامعة أم القرى فقد تقرر تعليق الدراسة ليوم الأحد 19-10-1445هــ في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات؛ على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها".


تعليق الدراسة بجامعة الطائف 

أعلنت جامعة الطائف، أنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد; وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.. تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة يوم الأحد 28 من إبريل 2024، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها".


تعليق الدراسة في التدريب التقني بمكة المكرمة

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، أنه "بناء على ماورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني بـ (مكة، الجموم، القنفذة، الليث، اضم، القوز، حلي)  وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم الاحد  1445/10/19 هـ.


تعليق الدراسة بالتدريب التقني بالطائف ورنية وتربة وميسان

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، أنه "بناء على ماورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني بـ (الطائف، رنية، تربة، ميسان) وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم الاحد  1445/10/19 هـ.


تعليق الدراسة بالتدريب التقني بالباحة والمندق وبلجرشي والعقيق والمخواة

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، أنه "بناءً على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع تقرر  تعليق التدريب الحضوري بجميع منشآت تقني الباحة في قطاع السراة وتهامة (الباحة - المندق - بلجرشي - العقيق - المخواة) وتحويل التدريب "عن بعد" يوم الأحد ١٤٤٥/١٠/١٩هـ لكافة المتدربين والمتدربات بالفترة الصباحية والمسائية (برامج الدبلوم والبكالوريوس) ومعاهد التدريب الأهلية".


 

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