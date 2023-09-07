بالأرقام.. أنواع الآبار في المملكة وجازان تستحوذ على "اليدوية"

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تصدرت منطقة جازان آبار الشرب اليدوية على مستوى المملكة بنسبة 100%، بينما بلغ إجمالي آبار الشرب الأنبوبية في الرياض 10 آبار بنسبة 63%، وحلت المدينة المنورة والحدود الشمالية ثانيًا بإجمالي 3 آبار لكل منهما بنسبة 19%. اضافة اعلان

وفاقت آبار الشرب الأنبوبية لمصادر المياه لمختلف الأغراض آبار الشرب اليدوية والمراقبة، إذ بلغ إجمالي الآبار 26 بئرا، منها 16 بئرا أنبوبية بـ62%، و5 آبار مراقبة (ثانيا) بـ 19%، و4 آبار يدوية بـ15%.





النصيب الأكبر للرياض من الآبار الأنبوبية





آبار الشرب الأنبوبية المحفورة





آبار مياه الإمداد الحضري



كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي استحواذ الرياض على النصيب الأكبر من آبار الشرب الأنبوبية بـ63%، وصدارة جازان لآبار الشرب اليدوية بـ100%.وخلت بقية مناطق المملكة من آبار الشرب اليدوية، وبلغ إجمالي آبار المراقبة في الشرقية بئرين بـ40%، وبئرا وحيدة لكل من تبوك والحدود الشمالية ونجران بـ20%.استحوذت آبار الشرب الأنبوبية المحفورة على النصيب الأكبر من الآبار المحفورة، حيث بلغ إجمالي الآبار المحفورة 9455 بئرا محفورة، منها 5939 بئرا أنبوبية بـ63%.وبلغ إجمالي عدد آبار مياه الإمداد الحضري في مختلف مناطق المملكة 2609 آبار مياه إمداد حضري، وبلغ إجمالي الحقول 116 حقلا، وإجمالي الطاقة التشغيلية 1.689.103.000 م³ بالسنة.وتصدرت المدينة المنورة آبار مياه الإمداد الحضري، حيث بلغت إجمالي الآبار بها 787 بئرا بـ30%، وحلت الرياض ثانيا بإجمالي 504 آبار بـ19%، والقصيم ثالثا بإجمالي 299 بئرا.