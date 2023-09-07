بالأرقام.. أنواع الآبار في المملكة وجازان تستحوذ على "اليدوية"

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تصدرت منطقة جازان آبار الشرب اليدوية
على مستوى المملكة بنسبة 100%، بينما بلغ إجمالي آبار الشرب الأنبوبية في الرياض
10 آبار بنسبة 63%، وحلت المدينة المنورة والحدود الشمالية ثانيًا بإجمالي 3 آبار
لكل منهما بنسبة 19%.
وفاقت آبار الشرب الأنبوبية لمصادر المياه لمختلف الأغراض آبار الشرب اليدوية والمراقبة، إذ بلغ إجمالي الآبار 26 بئرا، منها 16 بئرا أنبوبية بـ62%، و5 آبار مراقبة (ثانيا) بـ 19%، و4 آبار يدوية بـ15%.
كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة
والمياه للعام الماضي استحواذ الرياض على النصيب الأكبر من آبار الشرب الأنبوبية
بـ63%، وصدارة جازان لآبار الشرب اليدوية بـ100%.
النصيب الأكبر للرياض من الآبار الأنبوبية
وخلت بقية مناطق المملكة من آبار الشرب اليدوية، وبلغ إجمالي آبار المراقبة في الشرقية بئرين بـ40%، وبئرا وحيدة لكل من تبوك والحدود الشمالية ونجران بـ20%.
استحوذت آبار الشرب الأنبوبية المحفورة
على النصيب الأكبر من الآبار المحفورة، حيث بلغ إجمالي الآبار المحفورة 9455 بئرا
محفورة، منها 5939 بئرا أنبوبية بـ63%.
آبار الشرب الأنبوبية المحفورة
وبلغ إجمالي عدد آبار مياه الإمداد
الحضري في مختلف مناطق المملكة 2609 آبار مياه إمداد حضري، وبلغ إجمالي الحقول 116
حقلا، وإجمالي الطاقة التشغيلية 1.689.103.000 م³ بالسنة.
آبار مياه الإمداد الحضري
وتصدرت المدينة المنورة آبار مياه الإمداد الحضري، حيث بلغت إجمالي الآبار بها 787 بئرا بـ30%، وحلت الرياض ثانيا بإجمالي 504 آبار بـ19%، والقصيم ثالثا بإجمالي 299 بئرا.